Elçin Sangu saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Engin Altan Düzyatan ve Sedef Avcı ile başrolü paylaştığı Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisi final yapan Elçin Sangu imajını değiştirdi.

İmaj tazeledi

Güzel oyuncu yılladır uzun kullandığı saçlarını kulak hizasına gelecek kadar kısalttırdı. Tarzı ve saç rengiyle her daim adından söz ettiren oyuncu, yeni projesine başlamadan önce imaj değiştirdi.

Oyuncunun yeni imajı hayranlarını ikiye böldü.

Kimi takipçisi “Eski saçların daha güzeldi” derken, kimisi ise “Çok güzel olmuş” yorumunda bulundu.