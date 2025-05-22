June Squibb tekerlekli sandalyeyle Cannes'da!
Hollywood yıldızları arasında bazı isimler vardır ki, yaşları ilerlese de enerjileriyle, mizah anlayışlarıyla ve güçlü duruşlarıyla herkesi büyülemeye devam ederler. 94 yaşındaki usta oyuncu June Squibb, bu nadide isimlerden biri. Scarlett Johansson’la birlikte Cannes Ödül Töreni’ne giden June, ilk olarak tekerlekli sandalyede görüldü.
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Ekranlardaki sempatik halleri ve setlerdeki pozitif tavırlarıyla tanınan June Squibb, son dönemde bir başka yönüyle gündemde: tekerlekli sandalye kullandığı halde setleri aksatmayan azmiyle...
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Sağlık durumundan dolayı kısa süreli fiziksel destek ihtiyacı duyan usta oyuncu, bu durumu asla bir engel olarak görmedi. Tam tersine, sette neşesiyle, profesyonelliğiyle ve örnek davranışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Son olarak ünlü oyuncu Scarlett Johansson’la birlikte Cannes Film Festivali'ne giden June Squibb, 94 yaşında olmasına rağmen, son oyunculuğuyla adından çok söz ettirdi.
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İkili, bol bol objektiflere poz verirken filmin gösteriminin ardından seyirciler; Johansson ve Squibb’i dakikalarca ayakta alkışladı.