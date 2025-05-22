Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesini anlattı
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile nasıl tanıştığını Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında ilk kez anlattı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
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Türkoğlu, NTV'de yayınlanan Empati programında annelik arzusu, özel hayatı ve setteki yoğun temposu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
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Özgüven ve cesaret ile alakalı konuşan Sıla Türkoğlu, "Özgüvenli bir insan olduğumu düşünüyorum ama bu zaman zaman kırılıyor dış etkenler sebebiyle. Bu sebeple her zaman özgüvenli olduğumu söyleyemem" dedi.
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Türkoğlu, sözlerine "Ama cesaretliyim. İş için İzmir'den İstanbul'a gelmem bile büyük bir cesaret örneğiydi benim için. Tek başıma bir şeyleri başarmaya çalıştım" diye devam etti.