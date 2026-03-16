Emre Altuğ'un sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1.5 yıldır hayatında biri olduğunu söylemişti. "Hayatımda biri var ama izin verin ben yaşayayım" diyen şarkıcı, sevgilisinin kim olduğunu ise açıklamamıştı.

Emre Altuğ’un sevgilisiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Altuğ'un sevgilisinin Okan Bayülgen’in ekibinde koordinatörlük yapan Pınar Yüzbaşıgil olduğu ileri sürüldü.

GÖZLERDEN UZAK İLİŞKİ

Magazin Hattı'nın haberine göre; çiftin ilişkilerini uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ve bu nedenle görüntü vermedikleri öğrenildi.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE 2015 YILINDA AYRILMIŞLARDI

Emre Altuğ, 2008–2015 yılları arasında Çağla Şıkel evlilik yaşamıştı. Çiftin Uzay ve Kuzey adında iki çocukları dünyaya gelmişti.