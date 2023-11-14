Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Müjdeli haberi böyle buyurdu
Oyuncu Emre Karayel, Gizem Demirci ile 2020 yılında evlenmişti. Bir oğulları olan çiftten ikinci kez bebek müjdesi geldi.
2020’de sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci’yle evlenen oyuncu Emre Karayel, iki sene önce oğlu Can’ı kucağına almıştı. Çiften ikinci kez bebek müjdesi geldi.
GÜZEL HABERİ BÖYLE DUYURDU
51 yaşındaki oyuncu, eşinin ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından güzel haberi veren Karayel, yayınladığı fotoğraflara, "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notunu düştü.
Mutlu çiftin heyecanına sevenleri beğeni ve tebrik mesajlarıyla ortak oldu.
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