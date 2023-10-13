Emre Karayel: Müthiş bir duygu, herkese tavsiye ederim...

Emre Karayel, önceki gün eşi Gizem Demirci ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü isim "Yaz çok güzel geçti, hem çalıştık hem tatil yaptık" dedi.

"HANIM GENELDE UYKUSUZ KALIYOR"

Milliyet'in haberine göre, ünlü oyuncu bebek büyütmenin zorluklarına da değindi. Karayel muhabirlerin, "Baba olmak nasıl hissettiriyor size?" sorusuna "Müthiş bir duygu, tarif edemem, dünyanın en güzel olayı. Baba olmayanlara tavsiye ederim. Bir dakika bile düşünmesinler. Tabii ki zorlukları var ancak tatlı zorluklar bunlar. Mesala sabah saat 6'da 'Baba' diye uyandırması zorluyor haliyle ama sağ olsun hanım genelde uykusuz kalıyor. Ben uyuyorum valla" diyerek cevap verdi.