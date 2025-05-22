Sen Çal Kapımı dizisinde oynamıştı! 10 yaşındaki Maya Başol'un kombini tepki topladı

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küçük kızını canlandıran ve öyle de parlayan minik oyuncu Maya Başol, 10. yaş gününü kutladı. Başol'un yaşını çok daha büyük göstermesine sebep olan kıyafeti, sosyal medyada gündeme oturdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sen Çal Kapımı dizisinde oynamıştı! 10 yaşındaki Maya Başol'un kombini tepki topladı - Resim : 1

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi 2020 yılına damga vurmuştu. Dizide 'Kiraz' karakterine çocuk oyuncu Maya Başol hayat veriyordu. 

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Sen Çal Kapımı dizisinde oynamıştı! 10 yaşındaki Maya Başol'un kombini tepki topladı - Resim : 2

En son 2022 senesinde Masal Zamanı filminde izlediğimiz Maya Başol, şimdilerde Sihirli Annem kadrosunda yer alıyor.

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Sen Çal Kapımı dizisinde oynamıştı! 10 yaşındaki Maya Başol'un kombini tepki topladı - Resim : 3

1Maya Başol 10 yaşına girdi. Arkadaşlarıyla büyük bir kutlama yapan çocuk yıldızın doğum günü pozları sosyal medyada gündem oldu. 

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Sen Çal Kapımı dizisinde oynamıştı! 10 yaşındaki Maya Başol'un kombini tepki topladı - Resim : 4

 Başol'un bembeyaz, blazer ceketli, yelekli ve bol paçalı takım giymesi  'Bırakın çocuklar çocuk olsun', 'Alya Albora sandım', 'Çocukları çocuk gibi giydirin' gibi yorumlar yapıldı.