Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan oğulları Emir Aras'a 8 yaş partisi
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir Aras 8 yaşına girdi. Ünlü çift oğullarının doğum gününü, anneanne ve dedesi Gülşah ve Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde özel bir parti ile kutladı.
2014 yılında nikah masasına oturan Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras'ı kucaklarına aldı. Alara adında bir de kızları olan çiftin oğulları Emir Aras 8 yaşına girdi.
"8 sene önce bu saatlerde seni kucağımıza aldık"
Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar Oğulları Emir Aras'ın doğum gününü, anneanne ve dedesi Gülşah- Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde özel bir parti ile kutladı.
Kutlamadan kareler paylaşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan fotoğrafların altına "Bugün çok duygusalım, 8 sene önce bu saatlerde seni kucağımıza aldık … Beraber büyüdüğüm… Kalbin gibi bir ömrün olsun seni herşeyden çok seviyoruz." notunu düştü.
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