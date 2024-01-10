Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan oğulları Emir Aras'a 8 yaş partisi

2014 yılında nikah masasına oturan Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras'ı kucaklarına aldı. Alara adında bir de kızları olan çiftin oğulları Emir Aras 8 yaşına girdi.

"8 sene önce bu saatlerde seni kucağımıza aldık"

Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar Oğulları Emir Aras'ın doğum gününü, anneanne ve dedesi Gülşah- Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde özel bir parti ile kutladı.

Kutlamadan kareler paylaşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan fotoğrafların altına "Bugün çok duygusalım, 8 sene önce bu saatlerde seni kucağımıza aldık … Beraber büyüdüğüm… Kalbin gibi bir ömrün olsun seni herşeyden çok seviyoruz." notunu düştü.