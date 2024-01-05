Eser Yenenler'den Aliye'de beraber rol aldığı Ayla Algan'a veda: Tavsiyelerin, gözlerin, sesin hep kulaklarımda...

Müzisyen ve oyuncu Ayla Algan, dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında hayata veda etti. Ayla Algan'ın vefatı sonrasında pek çok ünlü isim üzüntüsünü dile getirdi. Eser Yenenler de Aliye dizisinde beraber rol aldığı Ayla Algan'a duygusal sözlerle veda etti.

"Benim biricik Refüş anneannem Ayla Algan"

Eser Yenenler, "Aliye" dizisinde birlikte rol aldığı Algan'a "Duayen sanatçı, büyük usta, benim biricik Refüş anneannem Ayla Algan... Ne mutlu bana ki daha yolun başında karşılaştım seninle. Dizlerinde yatarak çektim ilk sahnelerimi. Tavsiyelerin, gözlerin, sesin hep kulaklarımda... Yattığın yer incitmesin" sözleriyle veda etti.