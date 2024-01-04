Sanatçı Ayla Algan hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetti. Algan'ın bu akşam saat 19.00 sularında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı mesajda "Türk tiyatro ve sinemasının duayen ismi, usta oyuncu Ayla Algan Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun". dedi.

Tiyatro dalında 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan Algan, Sadri Alışık ile oynadığı "Ah Güzel İstanbul" filmiyle de tanınıyordu. Algan bir röportajında, "Sadri Alışık'tan çok şey öğrendim. Ah Güzel İstanbul filmi şimdi Kıbrıs'ta üniversitede ders olarak okutuluyor. Columbia Üniversitesi'nde de ders gibi aldılar" demişti.