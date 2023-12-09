Esra Dermancıoğlu: Türk erkeklerini seviyorum!

55. yaş gününü dostlarıyla bir araya gelerek kutlayan Esra Dermancıoğlu, "Her şey çok güzel. Dostlarım sağ olsun yalnız bırakmadılar beni" dedi.

'TÜRK ERKEKLERİ Mİ, İTALYAN ERKEKLERİ Mİ?'

Geçtiğimiz günlerde İtalya tatiline giden ve oradan birçok video paylaşan oyuncuya muhabirler, "Türk erkekleri mi, İtalyan erkekleri mi?" sorusunu sorunca oyuncu, "Erkek işte yani... Ben seviyorum Türk erkeklerini ya" diyerek kararsız kalsa da Türk erkekleri cevabını verdi.

Dermancıoğlu, mekandan çıktığı esnada yoldan geçen hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.