Ünlü müzisyen ve oyuncu Yıldız Asyalı 3. kez dünya evine girdi

YILDIZ ASYALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yıldız Asyalı 26 Mayıs 1983 yılında dünyaya geldi. Oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcı kimliği ile de tanınan Asyalı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur.Yıldız Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi.

Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini bestelemiş ve yorumlamıştır.