Doğa Rutkay'dan oyuncu arkadaşına: Yokluğunla konuşuyorum...

"ŞİMDİ YOKLUĞUNLA KONUŞUYORUM"

Meslektaşının fotoğrafını yayımlayan ünlü oyuncu, "Bir gülüşünle dünyayı güzelleştiren, bir bakışınla içimizi coşturan bir insandın. Şimdi yokluğunla konuşuyorum. Yazdığım tek bir kelime seni geri getirmeyecek, biliyorum ama bil ki adını anmadığımız bir gün bile geçmiyor. Sen hâlâ buradasın. Bir şarkıda, eski bir fotoğrafta, rüzgarın hafifliğinde... Her şeyde biraz sen varsın. Sana sarılamadığımız her yıl, içimizde büyüyen bir yara gibi... Ve biz o yarayla yaşamayı öğrendik. Ama eksik... Hep biraz eksik. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım. Zaman seni alıp götürdü belki ama seni sevmek zamansız... Seni hiç unutmadık ve her geçen gün, biraz daha çok özlüyoruz" ifadelerini kullandı.