Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya 22. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya dizisinin 22. yeni bölümü, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan 20 askerimiz nedeniyle ilan edilen milli yas sebebiyle ertelendi. Dizinin yapım ekibi, bu acı olayın ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla bölümün bu akşam (12 Kasım) yayınlanmayacağını belirterek, şehitlere rahmet ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman?

Milli yas nedeniyle 12 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanamayan Eşref Rüya dizisinin 22. yeni bölümü, bir hafta ertelendi. Dizinin yeni bölüm tarihi, 20 Kasım Çarşamba olarak planlanmıştır ve izleyicilerle bu tarihte buluşacak.

Eşref Rüya 22. Bölüm Özeti

Eşref’in tüm gözler önünde Nisan’ı alıp mekandan çıkışı Dinçer için bir koz haline gelir. Dinçer, Nisan’ı kariyeri için manipüle ederek Eşref’ten uzak tutmaya çalışınca Eşref’in artık sabrı taşar ve Dinçer’i karşısına alır.

Kadir, Tufan’ın başına buyruk hareketlerini kontrol etmeye çalışsa da Tufan, tehlikeli adımlar atarak Kadir’in operasyonunu riske sokar. Gürdallar, evlerine gerçekleştirilen bir saldırı sonrası Tufan’ın peşine takılırlar fakat bu kaçma kovalamanın sonunda kimin avlanacağı belirsizdir.