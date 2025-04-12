Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu: Güçlü kadınları canlandırmak güzel

Otel müdürü rolünde dominant bir karakteri canlandıran Benderlioğlu, Posta gazetesinden Oya Çınar'a diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

'KİMSESİ VE KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİ YOK'

Ünlü oyuncu, “Güçlü kadınları canlandırmak güzeldir. Irmak yetim bir karakter. Stratejik düşünme yeteneğiyle ayakları yere basan farklı bir kadın. Kimsesi ve kaybedecek hiçbir şeyi yok” sözleriyle karakterine sahip çıkıyor.

'IRMAK'I SEVECEK SEYİRCİ'

Irmak’ın sert görüntüsünü geçmişte yaşadıklarına ve kardeşlerini koruma içgüdüsüne bağlıyan Benderlioğlu, “Irmak kendi içinde dramları olan, yetim büyümüş bir genç kadın. Stratejik düşünme becerileri olsa da eksikliğini yaşadığı çok şey var. Geçmişini, yürüdüğü yolları gördükçe Irmak’ı sevecek bence seyirci. Güvenli alanını korumaya çalışıyor. Çok zarar görmüş ve artık zarar görmek istemiyor. Bir yandan kardeşlerini de korumaya çalışıyor.”