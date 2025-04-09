Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den nostaljik paylaşım

"Çilek Kokusu", "Erkenci Kuş", "Doğduğun Ev Kaderindir" gibi dizilerle hafızalara kazınan Demet Özdemir, şimdilerde Kanal D ekranlarındaki Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veriyor. Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Özdemir, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlüler arasında.

Demet Özdemir'den nostaljik paylaşım

33 yaşındaki ünlü oyuncu takipçilerini çocukluk yıllarına doğru nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Özdemir , çocukluk dönemine ait bir fotoğrafı Demet Sağıroğlu'nun "Kınalı Bebek" şarkısıyla paylaştı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir'in geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Kadir Güneş'le ilk pozu ortaya çıkmıştı. İş insanı Metin Güneş‘in oğlu, modacı Gülnur Güneş‘in de kardeşi olan Kadir Güneş, daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Biliç gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.

Demet Özdemir şimdilerde Kanal D ekranlarındaki Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veriyor. Özdemir, sanata düşkün, yetenekli bir müzisyeni canlandırıyor. Kız kardeşi Afra ile İstanbul’da büyük bir hayat mücadelesi içinde. Son derece duygusal, hisli, çocuksu ruhunu kaybetmeyen neşeli bir kadın. Bir yandan evini geçindirmeye çalışırken bir yandan müzik kariyerini ilerletmeye çabasında.