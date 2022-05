Eurovision 2022: Kazanan Ukrayna ve şarkısı Stefania

Eurovision Şarkı Yarışması 2022'nin kazanan belli oldu. Yarışmada Ukrayna’yı temsil eden “Kaluş Orkestra” grubu “Stefania” adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçildi. Ukrayna, 2004 ve 2016’nın ardından Eurovision Şarkı Yarışması’nı 3. kez kazanmayı başardı. Yarışmadan notlar ve Eurovision 2022 şarkıları şöyle:

Ukrayna’nın “Kaluş Orkestra” grubu “Stefania” adlı şarkısıyla 631 puana ulaşarak birinci seçildi.

İngiltere temsilcisi Sam Ryders’ın seslendirdiği “Space Man” şarkısı 466 puanla ikinci olurken, üçüncülüğü ise 459 puanla İspanya’nın temsilcisi Chanel’in seslendirdiği “SloMo” şarkısı elde etti.

Yarışmanın finalinde jüri oylarında İngiltere önde çıkmasına karşın, Ukrayna’nın kazanmasında jüri oylarına ek olarak halk oylarından gelen 439 puan belirleyici oldu.

Ev sahibi İtalya, Mahmood ve Blanco’nun seslendirdiği “Brividi” adlı şarkıyla 6. oldu.

Almanya Malik Harris’in “Rockstars” şarkısıyla sadece 6 puan alarak yarışmayı 25. ve son sırada tamamlayabildi.



EUROVISION 2022 BİRİNCİSİ: STEFANIA (DİNLE)

Stefania, aslen grubun solistin Oleh Psiuk tarafından annesine ithafen yazılmıştı. Ancak Rus işgalinin ortasında Ukrayna için yeniden tasarlandı. Eski Ukrayna halk melodilerinin rap ve hip-hop ritimleriyle bir araya geldiği şarkı, "bozuk yollar" ve "griye dönüşen" tarlalar hakkındaki sözleri bugünle de örtüşüyordu. Şarkının sözlerindeki 'anne' savaşın ardından Ukrayna ile özdeşleştirildi. Psiuk geçen hafta yaptığı açıklamada, "Her şey savaş ve düşmanlıklar başladıktan sonra ek bir anlam kazandı" dedi. Psiuk birinciliğe ulaşına, "Ukrayna'yı desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Bu zafer her Ukraynalı içindir" dedi.

İNGİLTERE İÇİN YILLAR SONRA BİR İLK

Sam Ryder ise ikinciliğe ulaşarak 1998'den bu yana İngiltere için en iyi sonucu getirdi. Jade Ewen 2009'da beşinci olduğundan beri ülke ilk 10'a girememişti. İngiltere hem 2019 hem de 2021'de sonuncu olmuştu.

EUROVISION 2022 PUAN TABLOSU VE ŞARKILARI

1- Ukrayna: Kalush Orchestra – Stefania (631 puan)

2-İngiltere:Sam Ryder –Spaceman (466 puan)

3-İspanya: Chanel – SloMo (459 puan)

4-İsveç: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (438 puan)

5-Sırbistan: Konstrakta –In Corpore Sano (312 puan)

6-İtalya: Mahmood & BLANCO –Brividi (268 puan)

7-Moldova: Zdob și Zdub & Advahov Brothers –Trenulețul(253 puan)

8-Yunanistan: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (215 puan)

9-Portekiz: MARO –Saudade Saudade(207 puan)

10-Norveç: Subwoolfer –Give That Wolf A Banana (puan)

11-Hollanda: S10 – De Diepte (171 puan)

12-Polonya: Ochman – River (151 puan)

13-Estonya: Stefan –Hope (141 puan)

14-Litvanya: Monika Lui – Sentimentai(128 puan)

15-Avustralya: Sheldon Riley –Not The Same (126 puan)

16-Azerbaycan: Nadir Rustamli –Fade To Black (106 puan)

17-İsviçre: Marius Bear –Boys Do Cry(78 puan)

18-Romanya: WRS –Llámame (65 puan)

19-Belçika: Jérémie Makiese –Miss You(64 puan)

20-Ermenistan: Rosa Linn – Snap (61 puan)

21-Finlandiya: The Rasmus –Jezebel(38 puan)

22-Çek Cumhuriyeti: We Are Domi –Lights Off (38 puan)

23-İzlanda: Systur – Með Hækkandi Sól (20 puan)

24-Fransa: Alvan & Ahez –Fulenn (17 puan)

25-Almanya: Malik Harris –Rockstars (6 puan)