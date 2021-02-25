Ezgi Mola'nın kahve bardağında ilginç notlar

Oyuncu Ezgi Mola, son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakteriyle izleyici ile buluşuyor. Mola, Instagram hesabından kahve ile gelen hayran notunu paylaştı.

Mola'ya gelen kahve bardağında "Her zerrenize hayranım Ezgi Hanım" ve "Gülüşüyle güneşi kıskandıran kadın" notu düşülmüş.

MASUMLAR APARTMANI: SAFİYE

Ezgi Mola, Aralık ayında Elele'de yayımlanan röportajında (Bkz: Tutkusu Sonsuz: Ezgi Mola) yeni rolü için şunları söylemişti:

Masumlar apartmanı, TRT 1’de yayınlanmaya başladığı günden itibaren o kadar güzel bir ilgiyle karşılaştı ki çok mutluyum. “İyi ki bunca yıl direnip içtenlikle inanmadan herhangi bir şeye ‘evet’ dememişim” diye Safiye’yi okuyunca şükrettim. Hayatımın rolü demek istemiyorum. Hep daha heyecan verici yerlere gitme hevesinde olduğumdan beklenti hep daha da yukarı çıkar kafamda; dolayısıyla beğenme eşiğim hep çok yukarlardadır. Ama öte yandan bir iş yaparken de o iş benim hayatımın rolü, en iyisi, en heyecan vereni de olur… Safiye şu anda hayatımın rolü, çok seviyorum onu çok!