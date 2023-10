Ezgi Mola’nın oğlunun adı belli oldu! Arkadaşı Merve Dizdar, bebeğin ismini ağzından kaçırdı

Dün akşam Afife Tiyatro Ödülleri'ne katılan Merve Dizdar Magarsus dizisinden bahsettikten sonra teyze olacağı için heyecanlı olduğu da belirtti. Yakın arkadaşı Ezgi Mola’nın doğumuna sayılı günler kaldığını belirten oyuncu, Mola’nın oğlunun adını da açıkladı.

"Can bizim canımız olacak"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan oyuncu, Gazete Magazin'e verdiği röportajda, "Çok heyecanlıyım, teyze olacağım. İlk defa en yakın arkadaşlarımdan birine şahit olacağım. Bunun tarifi yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama bekliyoruz az kaldı. Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" diyerek Ezgi Mola’nın oğlunun adını açıklamış oldu.

"Herkesin aşina olduğu bir isim olur diye düşünüyorum" demişti"

İsim konusunda henüz karar vermediklerini söyleyen Ezgi Mola "Aklımızda birkaç tane var ama herkesin aşina olduğu bir isim olur diye düşünüyorum" demişti.