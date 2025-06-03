Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Kızına annesinin ismini verdi

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne oldu. Aydın, kızına Necla Hira adını verdiğini duyurdu.

"Karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak"

Kızının sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Tuğçe Aydın; "Gece 03.30 gibi gelen sancımın doğum sancısı olduğunu düşündük. Doktor bebeğimizin plasentadan ayrılma riski olduğunu fark etti ve bizi hemen doğuma aldı. Tüm ekibine ve kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hiracığımızın kan değeri maalesef biraz düşük. Yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak ve en kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Tuğçe Tayfur, paylaşımına Emel Mütfüoğlu'nun Mucize şarkısını da ekledi.

Tuğçe Aydın'ın, geçtiğimiz yıl da Lina adını verdiği kızı dünyaya gelmişti. Tuğçe Aydın'ın Taner Şafak ile evliliğinden Efe adında bir oğlu daha bulunuyor.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatı sanat camiasını ve ailesini derinden etkilemişti. Bıraktığı mirası da aile üyeleri arasında krize neden olmuştu.

Tuğçe Tayfur, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu duyurmuştu.