Ferdi Tayfur’un miras davasında itirazlar devam ediyor: İkinci duruşma Marmaris'te görüldü

Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vasiyetnamesi ile ilgili açılan miras davasının ikinci duruşması, Muğla'nın Marmaris ilçesinde görüldü. İlk duruşmada vasiyetnameye dair çıkan detaylarla ilgili itirazların olup olmadığı sorulurken, üç ayrı davadan biri karara bağlandı. Diğer davaların duruşmaları ise 28 Mayıs’a ertelendi.

Duruşmaya Katılanlar ve Gelişmeler

Ferdi Tayfur’un 2 Ocak’ta Antalya’daki hastanede hayatını kaybetmesinin ardından açılan vasiyetname davasının ikinci duruşması Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya Tayfur’un mirasçıları, avukatları ve Tayfur’un vasiyetinde adı geçen kurumların temsilcileri katıldı. Bu kurumlar arasında Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV yer alıyordu.

İtirazlar ve Talepler

Mahkeme başkanı, mirasçılara ve avukatlarına dosyayla ilgili itirazlarını ve taleplerini iletmelerini istedi. Mirasçılar, ilk duruşmadaki beyanlarını tekrar etti. Ferdi Tayfur’un çocukları, oğlu Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın da vasiyetnameye yönelik itirazlarını yineledi. Üç davadan biri karara bağlanırken, diğer davaların duruşmaları 28 Mayıs’a ertelendi.

İlk Duruşmada Gündeme Gelen Konular

5 Şubat’ta yapılan ilk duruşmada, Tayfur’un İstanbul Fatih ve Muğla Marmaris’teki taşınmazlarının Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu Mudurnu’daki dört taşınmazının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Yalova’daki sekiz villanın ise LÖSEV’e vasiyet edildiği açıklanmıştı. Ayrıca, Ferdi Tayfur’un diğer taşınmazlarını ve müzik eserlerinin telif haklarını da belirli kişilere bıraktığı belirtilmişti.

Detaylar için bu yazımızı inceleyebilirsiniz: Ferdi Tayfur'un vasiyetine, oğlu Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur'dan itiraz

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telif haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.

Mirasçıların Açıklamaları

Mirası reddeden Ferdi Tayfur’un çocukları Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın’ın avukatı Edanur Yıldız Ülker, vasiyetin iptali için dava açtıklarını ve başka davalar da açacaklarını belirtmişti. Ayrıca, ihlal edilen mahfuz hissenin de dava konusu olacağını ifade etmişti. Tuğçe Tayfur Aydın’ın hamile olduğu için duruşmaya katılamadığı ancak bir sonraki celseye katılmayı umduğu aktarılmıştı.