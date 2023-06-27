Film gibi hayat hikayesi olduğu ortaya çıkan Nükhet Duru’dan şaşırtan itiraflar

Nükhet Duru, katıldığı Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında samimi itiraflarda bulundu. Nükhet Duru, anne ve babasının kendisi daha çok küçükken boşandığını, velayeti alan babasının kendisini evlatlık verdiğini anlattı. Annesine ise kendisini trafik kazasında öldü olarak bildiğini anlatan Nükhet Duru şu sözlerle hayatını anlattı: "Annemle babam ben küçükken boşanınca babamda kalmışım. Sonra o da ‘Ben bakamıyorum' diyerek beni evlatlık verdi. Külkedisi hikayesi yaşadım ve verildiğim evde hizmetçilik yaptım. Annem o esnada beni arıyor ama trafik kazasında öldüğümü söylemişler. Sonra ben aniden karşısına çıkınca şoke oldu" dedi.

KÜÇÜK YAŞTA HAYATIN ZORLU SINAVI

"Bunlar hayatın sana oynadığı küçük oyunlar. Onlar yaşanmasaydı böyle bir Nükhet olmazdı. Konfor ortamında böyle bir yetenek ortaya çıkmaz. 11 yaşıma kadar çok konforluydum. 11 yaşından sonra intihar etmeye çalıştım ama olmadı. Bunlar yaşanmasaydı bu kadar hayata pençelerimi geçiremeyebilirdim. Ben bunları iyi vesileler olarak hatırlamayı tercih ediyorum."

İLK EŞİNİN ÇOCUKLARINI ÇOK SEVİNCE EVLENDİ

"Bunu söylemem çok ayıp olacak. Bir tanesinin 2 çocuğu vardı onlara bayıldım. Allah bana bu çocukların yanına bir kardeş daha yapmam için bana bu adamı yolladı, bu çocuklara bakmam lazım dedim. Böyle bir misyon yüklendim. Kendisini de sevdim, kibar bir insandı başlardı. O çocukların eksiğini tamamlamak istedim. Çok tatlılardı baş harfleri de bileğimde dövme olarak var. Sonra benim oğlum oldu ama evlilik olmadı. Münakaşa etmeden direkt gittim. 2,5 günde boşanma işlemini hallettik."

"Diğer evliliğimde de eşimin benim oğlumla arası çok iyiydi. 'Siz evlensenize' demişti. Nasıl istersen öyle olsun diyerek evlendik. O da dünya beyefendisi bir insandı. Hakkını asla ödeyemem. Oğlumun üzerinde ve diğer çocuklarımıza çok şefkatlidir."