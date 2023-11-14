Gelin ve damat, düğünden 1 gün sonra piyangodan 1 milyon dolar kazandı

Insider'ın haberine göre düğünün ertesi günü damat, geline Michigan Piyango kazı kazan kartı hediye etmeye karar verdi. Şaşırtıcı bir şekilde 1 milyon dolar kazandılar.

Michigan Lottery'e göre, isminin açıklanmasını istemeyen 57 yaşındaki talihli bir marketten kazı kazan kuponunu 10 dolara satın aldı. Kendisi ve eşinin ikramiye kazandıkları öğrendikleri anı anlatan adam önce "inanmadıklarını" söyledi ve "Gerçekten kazandığımızdan emin olmak için defalarca baktık, kuralları defalarca okuduk" dedi.

Michigan Lottery, çiftin ikramiyeyi yıllık ödeme yerine tek seferlik yaklaşık 693.000 dolar tutarında toplu ödeme olarak almayı seçtiğini söyledi.