Genç oyuncu İbrahim Yıldız yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor: Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Duy Beni' gibi yapımlarda yer alan genç oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos günü Kartal'da devrilen ağacın altında kalmıştı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İbrahim Yıldız'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

AMELİYATA ALINACAK

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yıldız'ın önemli bir ameliyata gireceği öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Yıldız'ın yakınları tarafından yapılan açıklamada; ''Her zamankinden daha çok duaya ihtiyacı var kara gözlümün'' ifadelerine yer verildi.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

27 Yaşındaki genç oyuncu İbrahim Yıldız 'Duy Beni', 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ta' ve 'Musteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yıldız, Instagram'da 'ibrahimyilldiiz' hesabından paylaşımlar yapıyor.