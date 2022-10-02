Lisede sıra arkadaşıydılar... Yıllar sonra: "Bu dünya kaldıramaz böyle gerçek aşkı"

Lise yıllarında aynı okulda eğitim alan Gökhan Türkmen ile Sinem Aksoy 2014 yılında evlendi. Çiftin iki çocukları bulunuyor. Gökhan Türkmen, eşiyle okul yıllarında çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı ve yanına "Bu dünya kaldıramaz böyle gerçek aşkı!" notunu düştü.

Gökhan Türkmen'in paylaşımı şöyle:

Ben sana ne diyim, nasıl söyleyeyim… Bu dünya kaldıramaz böyle gerçek aşkı… Kimse anlayamaz… Kimse de bilmez sana olan sevgimi… Sen bile belki… Özel bir gün değil bugün… Gerek de yok seni özel kılmaya… Nazarına da kemine de gözüne de sevgilim… Sen her zaman benim kalbimde başka yüreğimde başkasın… Ciğerini bilirim; ama söylemem… Koca gözlerini bilirim; ama bahsetmem… Ben senin her kalp atışını bilirim ; ama anlatmam…. Sen bana bir lütuf, yoluma bir ışıksın… Seni çok seviyorum… ilk günkü gibi… Son nefesimi verene dek!! İşte şimdi bi “Maşallah” alırım! Ne olur ne olmaz!!