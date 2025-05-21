Hailey Bieber'ın çantasından 'aşk büyüsü' çıktı

Pop müziğin yıldızı Justin Bieber ve model Hailey Bieber, 2018’de başlayan evliliklerini 2025’te de sürdürerek, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor.

Ağustos 2024’te dünyaya gelen oğulları Jack Blues Bieber, çiftin hayatına yeni bir anlam kattı.

5 ADET TELEFON KULLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde Vogue dergisine çantasını açan Hailey Bieber, gündem oldu. Çantasından el kremi, uyku bandı, parfüm, bir defter, çıkan ünlü modelin 5 adet telefon kullanması şaşırttı.

Bieber, bunun sebebini ise şöyle açıkladı; “Onları basit işler için kullanıyorum, mesela anonim olarak internette gezmek, yorum yapmak, birilerini gizlice takip etmek, kızların profillerine bakmak, birden fazla hesap açmak gibi şeyler, işte o tarz.”

ÇANTASINDAN ÇIKAN BÜYÜ ŞAŞIRTTI

Hailey'in çantasından çıkan en ilginç şey ise hiç kuşkusuz 'büyü' oldu. Babasının kendisini dağlarda yaşayan bir cadıyla tanıştırdığı söyleyen ünlü isim, çantasında bir şişe içerisine 'iksir' taşıyor.

"TEŞEKKÜRLER BABA"

Bieber sözlerini şöyle sürdürdü; "Sanırım 12 yaşlarımdayken olmuştu; babam beni dağlarda yaşayan bir cadıyla tanışmam için götürdü ve bu iksiri özel olarak benim için yaptı. Bana, genç bir Kanadalı pop yıldızının bana aşık olmasını sağlayacağını söyledi. Teşekkürler baba."