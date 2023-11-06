Gonca Vuslateri mutfağa girdiği anları paylaştı: Hamuru üstüme başıma bulaştırdım

Yoğun ve yorucu bir hafta geçiren Gonca Vuslateri, son olarak ev halini takipçileriyle paylaştı.

"HAMURU ÜSTÜME BAŞIMA BULAŞTIRDIM"

Vuslateri, "Sağ gözüme kan oturan o günlerden geriye ne kaldı ki. Birkaç gündür kelimelerle tarif edilemeyecek kadar motivasyonumu düşüren şeyler üst üste geliyor" diyen oyuncu, çareyi mutfağa girmekte buldu.

Sevgilisi pizza hazırlarken ona yardım eden Vuslateri, "O sırada mutfakta sevgilim pizza yapıyordu. Hamuru açmayı denedim, biraz stresim gider diye. Hamur açıldı, ben de saçıldım. Üstüme başıma bulaştırdım. Kelimeler gibi. En zor şey artık galiba sevmek. En çok da iki kelimeyle kıymetli: eskisi gibi" notu ile mesajını yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gonca Vuslateri (@goncavuslateri)'in paylaştığı bir gönderi

YAKINDA EVLENECEK

Doğum yapmadan önce nikâh masasına oturacağını belirten Vuslateri, "Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir, olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım" şeklinde konuşmuştu.