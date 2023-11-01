Gonca Vuslateri ultrason görüntüsü paylaştı: Atatürk ölmedi içimde yaşıyor

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bir süredir adını gizli tuttuğu sevgilisinden bebek beklediğini açıklamıştı. Vuslateri, henüz iki haftalıkken hamileyken çekilen ultrason görüntüsünü paylaştı.

"Atatürk ölmedi ve benim içimde kesin yaşıyor"

İlk kez anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri, henüz iki haftalıkken hamileyken çekilen ultrason görüntüsünü paylaştı.

Fetüsün ay yıldız şeklinde görünmesi dikkat çekti. Vuslateri, paylaşımına "Atatürk ölmedi ve benim içimde kesin yaşıyor. Ahanda ultrasonu... İlk haftasıydı karşılaştığım sanırım" notunu düştü.

"Gelene git demiyorum"

Öte yandan anne olacağını sosyal medya hesabından duyuran 37 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.