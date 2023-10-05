"Gönül İşleri" oyuncuları 9 yıl sonra bir araya geldi

2014-2015 arasında Star TV'de ekrana gelen "Gönül İşleri" adlı dizide üç kız kardeşi canlandıran Sinem Kobal, Selma Ergeç ve Bennu Yıldırımlar yıllar sonra bir araya geldi. Uzun zaman sonra bir araya gelen üçlüye dizinin yönetmeni Türkan Derya da eşlik etti.

“KAVUŞANLAR”

Sinem Kobal, buluşma anını Instagram hesabından “Kavuşanlar” notuyla paylaştı. Kobal’ın paylaşımına binlerce beğeni geldi.

"Gönül İşleri" dizisinin "Sevda"sı Sinem Kobal, 2016'da Kenan İmirzalıoğlu evlendi ve Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Kobal uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.