Gülben Ergen'den 'Ne iş yapıyorsun' diyen takipçisine cevap

Gülben Ergen X platformunda kendisini ve mesleğini sorgulan bir kullanıcıya verdiği yanıtla olay oldu.

'30 YILDIR OYUNCULUK YAPIYORUM, SAHNEYE ÇIKIYORUM'

Bir X kullanıcısı "Gülben Ergen ne iş yapıyor? Mesleki tanımını yapabilecek biri var mı?" sorusuna ünlü isim, "30 yıldır oyunculuk/yorumculuk yapıyorum. Sahneye çıkıyorum. Marka yüzüyüm. 12 senede 50 tane anaokulu açan derneğimizin kurucusu ve başkanıyım. Vergisini ödeyen, vatanına faydası olan bir insanım. Sizin meslek ne ?" yorumunda bulundu.

'20 SENE MUTSUZ BİR EVLİLİK SÜRDÜREN ANNENİN KIZIYIM'

Geçtiğimiz aylarda 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Gülben Ergen çocukluğuna dair çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, ''Çocukken sadece başarılı olmak üzerine kurgulanmıştım. Çünkü mutsuz bir evlilikten sadece ayaklarının üzerinde duramadığı için boşanamayan ve 20 sene mutsuz bir evlilik sürdüren bir annenin kızıyım. Ergenlik döneminde bunun sebebini çalışamadığım veya ayaklarım üzerinde duramadığım için olduğunu düşünüyordum. "Ailenin bu süreci nasıl son buldu?” sorusuna ünlü şarkıcı, "Mahkeme beni anneme verdi. Abim babamla kaldı. Babam ikinci bir evlilik yaptı ve abimle biz hep birbirimizi koruma modunda yaşadık. Çok ağladım, terapi de gördüm" yanıtını verdi.