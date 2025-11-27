Güldür Güldür oyuncusu Meltem Yılmazkaya 41 yaşına girdi! Eşinden romantik kutlama

Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, "Güldür Güldür Show"daki "Mehtap" karakteriyle tanınıyor ve bugün 41. yaş gününü kutluyor. 2023 yılında Kadir Doğan ile evlenen Yılmazkaya, nikahtan kısa süre sonra İspanya’da doğum yaparak oğlu Toprak’ı kucağına almıştı.

Eşi Kadir Doğan, Yılmazkaya’nın doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla kutladı; Eyfel Kulesi altında çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun hayatım, seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Meltem Yılmazkaya da bu romantik kutlamaya "Teşekkür ederim sevgilim" şeklinde yanıt verdi.

'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya bir dergiye anne olmasıyla birlikte hayatında gerçekleşen değişiklikler hakkında röportaj vermişti.

Yılmazkayanın röportajından bazı alıntılar şu şekilde:

"Bir süre İspanya’da olacağımız için, Toprak orada doğdu ve eşimle bebeğimize ikimiz bakıyoruz. Herkesten uzak olmak, özlemek, değişen hormonlarla birlikte gelgitler yaşamak çok normaldi ancak zordu süreç. Zor olacağını tahmin ediyordum ama öğrendim ki konu evlat olunca her şeyi yapacak gücü bir şekilde buluyorsunuz. Sizi siz yapan şeylerden fedakârlık da yapıyorsunuz ama biliyorsunuz ki bu bir süreç ve hayat eskisi gibi olmasa da benzer şekilde akacak. "