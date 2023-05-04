'Güldür Güldür Show'un 'Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya hamile

Müzisyen eşiyle kısa bir süre önce dünya evine giren Güldür Güldür Show'un Meltem Yılmazkaya'sı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Son paylaşımıyla hamile olduğunu gösteren Meltem Yılmazkaya takipçilerine müjdeli haberi verdi.

"GERİ SAYIM"

Bir süredir Barcelona'da bulunan oyuncu, belirginleşen karnıyla poz verdi. Yılmazkaya, paylaşımına "Geri sayım" notunu düştü.

"HER HİKÂYE AYNI BAŞLAMAZ"

Öte yandan Meltem Yılmazkaya, 2022'nin mayıs ayında Kadir Doğan ile çekilen bu karesinde "Bir hikâyenin içinde, birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz. Arada gülüp arada ağlayabilirsiniz, kopup sonra sımsıkı sarılabilirsiniz. Her hikâye aynı başlamaz, çirkini bile dünya güzeli yapabilirsiniz. Her şey emek, her şey inanç, her şey umut... Ele ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu... Çek içine nefes! Misim..." ifadelerine yer vermişti.