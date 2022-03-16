Gülşen, “Lolipop” ile tüm dijital müzik listelerine 1 numaradan giriş yaptı

Gülşen'in son şarkısı 'Lolipop', müzikseverlerle buluştu. Sözleri Gülşen'e, müziği ise Ozan Çolakoğlu'na ait olan 'Lolipop' kısa sürede beğeni topladı. Metin Arolat'ın yönetmenliğinde çekilen şarkının klibi ise Youtube'da yayınlandıktan sonra 24 saat geçmeden 500 binden fazla kez izlendi.

Sosyal medyada gündem oldu



Ünlü şarkıcı, daha önce albüm kapağını yayınladığı Lolipop şarkısının klibini ise YouTube'da yayınladı. Gülşen iddialı klibi ile sosyal medyada Trend Topic (TT) oldu.

Instagram'dan paylaştı

Instagram hesabından bir paylaşım da yapan Gülşen "Hem bu şarkının, hem de Gülşen olarak sahip olduğum dünyanın tüm ruhunu ve enerjisini bu denli doğru okumakla kalmayıp müzikal ve görsel şölene dönüştüren bu rüya ekibe sonsuza kadar minnet dolu olacağım" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gülşen (@gulsen)'in paylaştığı bir gönderi

Lolipop, YouTube Trendler Türkiye listesinde de ilk sıraya yerleşti

Eşzamanlı olarak Almanya, Azerbeycan, Avusturya gibi ülkelerde de Trendler listesine giriş yapan Gülşen, 3 gün içerisinde “Lolipop” klibi ile YouTube Trendler Türkiye listesinde de ilk sıraya yerleşti.

Sözleri ve müziği Gülşen’e, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’a ait olan şarkının klibi Metin Arolat’ın yönetmenliğinde çekildi. Styling’ini Mahizer Aytaş’ın üstlendiği klibi ile Gülşen, “YouTube Music Videos Trending Worldwide Top 100” listesinde üst sıralarda yer buldu.