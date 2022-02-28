Power Türk Müzik Ödülleri’yle en iyiler seçildi! Edis ve Madrigal'e 2 ödül birden geldi

Müzik dünyasında yılın “en güçlü” isim ve projelerine verilen PowerTürk Müzik Ödülleri, renkli bir törenle sahiplerini buldu. Edis, Hadise, Can Bonomo, Nükhet Duru gibi isimlerin ödüllerini aldıkları gecede, 10 kategori sunuldu.

Sanat dünyasında 50. yılını dolduran Nükhet Duru’ya “Hayat Boyu Başarı Ödülü” layık görüldü.

Son dönemde popun kralı olarak görülen genç şarkıcı Edis, “En Güçlü Erkek Şarkıcı” ve Martılar şarkısıyla “En Güçlü Şarkı” olarak iki dalda ödül kazandı. Los Angeles’te olması sebebiyle törene katılamayan Edis, “PowerTürk ailesi bu sene beni gerçekten çok mutlu etti. Sevenlerimi çok özledim orada olmayı çok isterdim. Bu ödül buradaki yoğunluğumda beni çok motive etti. En kısa sürede kavuşacağız” şeklinde konuşarak teşekkürlerini iletti.

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Hadise: Hem kendime hem sevenlerime teşekkürler

En güçlü kadın şarkıcı ödülünün sahibi olan Hadise, "Bizi seven, sayan, dinleyen herkese, ekibime ve kendime teşekkür etmek istiyorum açıkçası. Bazı günler kendimi kötü hissetsem de o gücü kendimde ben buluyorum. Düşsem de, kendimi güçlendiren ilk kişi benim." açıklamasını yaptı.

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“Rüyamda Buluttum” şarkısında bir araya gelen Can Bonomo ve Demet Evgar, ‘en güçlü beraberlik’ kategorisinde ödüllendirildi.

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Cemal Can Canseven, ‘en güçlü yükselen şarkıcı’ ödülü için tüm sevenlerine teşekkür etti: “Kahraman benim ilk bebeğim. Şimdi yeni şarkım için çalışıyorum.”

Törende Deeperise & Jabbar "En Güçlü DJ Beraberliği" ödülünün sahibi oldu. DJ Deeperise ve Jabbar; "PowerTürk Müzik ödüllerinde bizi dinleyen ve destekleyen herkese yürek dolusu teşekkürler. Bu ödülün bizim için ayrı bir yeri var. Çünkü dijital ortamda Türkiye'de ilk defa verilen bir ödül. NFT olarak da verilmesi bizim için farklı bir deneyim oldu. Bu ödülü farklı kılan başka bir unsur da dijital olarak bize verilmesi" dedi.

İlk albüme gelen ödül Madrigal'i sevindirdi

Törende iki ödülün sahibi olan bir isim daha vardı. Madrigal, "En Güçlü Grup" ve ilk albümleri Neogazino ile "En Güçlü Albüm" ödülleriyle birlikte sahnedeydi. Müzik dünyasının sevilen grubu yaptıkları konuşmada, "Bu ödülü almamızda emeği olan tüm dinleyicilerimize, oy veren herkese çok teşekkür ederiz. Neogazino bizim ilk albümümüz. Müzikal kariyerimizde çok büyük bir değeri var. Bu albümün yapım aşamasında emeği geçen Erekli Tunç Stüdyoları ve Mert Kasap'a çok teşekkür ediyoruz. NFT yeniliğine yenilikçi bir yaklaşımla ödülü de böyle vermek çok vizyonlu ve güzel bir hareket. Bunun için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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PowerTürk Müzik Ödülleri Kazananlar

EN GÜÇLÜ KADIN ŞARKICI

Hadise

EN GÜÇLÜ ERKEK ŞARKICI

Edis

EN GÜÇLÜ ALBÜM

Madrigal-Neogazino

EN GÜÇLÜ KLİP

Emir Can İğrek-Kor

EN GÜÇLÜ GRUP

Madrigal

EN GÜÇLÜ ŞARKI

Edis-Martılar

EN GÜÇLÜ DJ BERABERLİĞİ

Deeperise & Jabbar

EN GÜÇLÜ BERABERLİK

Can Bonomo & Demet Evgar

EN GÜÇLÜ YÜKSELEN ŞARKICI

Cemal Can Canseven

DİJİTALİN GENÇ YETENEĞİ

Batuhan Kordel

HAYAT BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Nükhet Duru