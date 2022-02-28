Power Türk Müzik Ödülleri’yle en iyiler seçildi! Edis ve Madrigal'e 2 ödül birden geldi
Müzik kanalı Power Türk'ün 10 ayrı kategoride sunduğu ödül töreni bu yıl da sahiplerini buldu. Müzik severlerin oylarıyla belirlenen ödüllerin NTF olarak da verildiği törende hem neşeli hem de duygusal anlar yaşandı.
Müzik dünyasında yılın “en güçlü” isim ve projelerine verilen PowerTürk Müzik Ödülleri, renkli bir törenle sahiplerini buldu. Edis, Hadise, Can Bonomo, Nükhet Duru gibi isimlerin ödüllerini aldıkları gecede, 10 kategori sunuldu.
Sanat dünyasında 50. yılını dolduran Nükhet Duru’ya “Hayat Boyu Başarı Ödülü” layık görüldü.
Son dönemde popun kralı olarak görülen genç şarkıcı Edis, “En Güçlü Erkek Şarkıcı” ve Martılar şarkısıyla “En Güçlü Şarkı” olarak iki dalda ödül kazandı. Los Angeles’te olması sebebiyle törene katılamayan Edis, “PowerTürk ailesi bu sene beni gerçekten çok mutlu etti. Sevenlerimi çok özledim orada olmayı çok isterdim. Bu ödül buradaki yoğunluğumda beni çok motive etti. En kısa sürede kavuşacağız” şeklinde konuşarak teşekkürlerini iletti.
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Hadise: Hem kendime hem sevenlerime teşekkürler
En güçlü kadın şarkıcı ödülünün sahibi olan Hadise, "Bizi seven, sayan, dinleyen herkese, ekibime ve kendime teşekkür etmek istiyorum açıkçası. Bazı günler kendimi kötü hissetsem de o gücü kendimde ben buluyorum. Düşsem de, kendimi güçlendiren ilk kişi benim." açıklamasını yaptı.
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“Rüyamda Buluttum” şarkısında bir araya gelen Can Bonomo ve Demet Evgar, ‘en güçlü beraberlik’ kategorisinde ödüllendirildi.
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Cemal Can Canseven, ‘en güçlü yükselen şarkıcı’ ödülü için tüm sevenlerine teşekkür etti: “Kahraman benim ilk bebeğim. Şimdi yeni şarkım için çalışıyorum.”
Törende Deeperise & Jabbar "En Güçlü DJ Beraberliği" ödülünün sahibi oldu. DJ Deeperise ve Jabbar; "PowerTürk Müzik ödüllerinde bizi dinleyen ve destekleyen herkese yürek dolusu teşekkürler. Bu ödülün bizim için ayrı bir yeri var. Çünkü dijital ortamda Türkiye'de ilk defa verilen bir ödül. NFT olarak da verilmesi bizim için farklı bir deneyim oldu. Bu ödülü farklı kılan başka bir unsur da dijital olarak bize verilmesi" dedi.
İlk albüme gelen ödül Madrigal'i sevindirdi
Törende iki ödülün sahibi olan bir isim daha vardı. Madrigal, "En Güçlü Grup" ve ilk albümleri Neogazino ile "En Güçlü Albüm" ödülleriyle birlikte sahnedeydi. Müzik dünyasının sevilen grubu yaptıkları konuşmada, "Bu ödülü almamızda emeği olan tüm dinleyicilerimize, oy veren herkese çok teşekkür ederiz. Neogazino bizim ilk albümümüz. Müzikal kariyerimizde çok büyük bir değeri var. Bu albümün yapım aşamasında emeği geçen Erekli Tunç Stüdyoları ve Mert Kasap'a çok teşekkür ediyoruz. NFT yeniliğine yenilikçi bir yaklaşımla ödülü de böyle vermek çok vizyonlu ve güzel bir hareket. Bunun için çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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PowerTürk Müzik Ödülleri Kazananlar
EN GÜÇLÜ KADIN ŞARKICI
Hadise
EN GÜÇLÜ ERKEK ŞARKICI
Edis
EN GÜÇLÜ ALBÜM
Madrigal-Neogazino
EN GÜÇLÜ KLİP
Emir Can İğrek-Kor
EN GÜÇLÜ GRUP
Madrigal
EN GÜÇLÜ ŞARKI
Edis-Martılar
EN GÜÇLÜ DJ BERABERLİĞİ
Deeperise & Jabbar
EN GÜÇLÜ BERABERLİK
Can Bonomo & Demet Evgar
EN GÜÇLÜ YÜKSELEN ŞARKICI
Cemal Can Canseven
DİJİTALİN GENÇ YETENEĞİ
Batuhan Kordel
HAYAT BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
Nükhet Duru