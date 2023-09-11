Gupse Özay'dan yeni film "Lohusa" geliyor

"Deliha" serisi, "Görümce" ve "Eltilerin Savaşı" gibi filmlere imza atan oyuncu, senarist ve yönetmen Gupse Özay, sosyal medya hesabından yeni filmini duyurdu.

Ekim'de sete çıkacak

Senaryosunu Özay’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği filmin cast çalışmaları devam ediyor. Özay, uzun bir senaryo çalışmasının ardından "Lohusa" için ekim ayının ilk günlerinde sete çıkacak.

Özay, "Lohusa" adını verdiği son filminde bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü kendileri ve arkadaş çevreleri üzerinden ele alarak anlatacak.

"Lohusa, bir anne ve bir babanın kırk günü. Yakında"

Sosyal medya hesabından kendi kaleminden çıkan "Lohusa" filminin müjdesini veren Gupse Özay, "Lohusa, bir anne ve bir babanın kırk günü. Yakında" ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncunun paylaşımına Aslı Kızmaz, Songül Öden, Seda Bakan, Berfu Yenenler, Filiz Akın ve Doğa Rutkay Kamal gibi çok sayıda ünlü isimden destek mesajı geldi.