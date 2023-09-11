Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Jan Asya 1 yaşına girdi

"Deliha" filminin setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020'de Çeşme'de evlenmişti. Özay ile Arduç, 9 Eylül 2022’de de kızları Jan Asya’yı kucaklarına almıştı.

Jan Asya 1 yaşında

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, 1 yaşına basan kızları Jan Asya’nın doğum gününü, aile arasında bir parti ile kutladı. Jan Asya'nın 1 yaş doğum günü partisinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

"İyi ki doğdun amcasının gülü"

Barış Arduç'un kardeşi Onur Arduç da Jan Asya ile bu fotoğrafına "İyi ki doğdun amcasının gülü" notunu düştü.