Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca’dan sevgilisi Doğu Demirkol’a övgü dolu sözler

2015 yılında vefat eden usta sanatçı Levent Kırca ile Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca, katıldığı bir sanat etkinliğinde nisan ayında açılışını yapacağı projeleri ve özel yaşamına dair açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre katıldığı etkinlikte objektiflere yansıyan Kırca, hem sanat çalışmalarındaki son durumu paylaştı hem de sevgilisi Doğu Demirkol'u övdü.





"DOĞU, BEN VE MAYMUNLAR EVDE BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Nisan başında açılacak sergisi için "güzellik uğruna" temasını işlediği maymun figürleri üzerinde çalıştığını belirten Kırca, bu süreçte sevgilisi Doğu Demirkol ile fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Demirkol’un çizim yeteneğine de değinen Kırca, evdeki çalışma ortamını ve sevgilisine olan takdirini şu sözlerle anlattı:

Doğu, ben ve maymunlar evde birlikte yaşıyoruz. O da çok başarılı bence. Güzel çizimleri var. Sevgilim diye demiyorum ama maşallah. Sanatın her köşesine yeteneği var.





"BABAMDAN SONRA GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ"



Doğu Demirkol’un komedyenlikteki başarısına dair soruları da yanıtlayan Ayşe Kırca, bu konudaki görüşlerini babası Levent Kırca ile bir kıyaslama yaparak dile getirdi. Demirkol’u sadece Türkiye’de değil, dünya çapında bir yetenek olarak gördüğünü belirterek şu sözleri paylaştı:

Babamdan sonra Türkiye'ye gelmiş en yetenekli komedyen. Bunu sevgilim olduğu için söylemiyorum. Öncesinde de ben bunu böyle düşünüyordum. Dünya çapında bile en iyiler arasında diyebilirim. Doğu, olağanüstü bir yetenek, Türkiye'de şu an tek. Babamdan sonra gelmiş geçmiş en iyisi.







