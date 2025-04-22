Hadise, eski haline geri döndü! Tekrardan sarışın oldu

Ünlü şarkıcı Hadise hem kariyeri hem özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yönetmen Şenol Sönmez ile yakın tarihte ayrılan Hadise'nin yurt dışı konserleri devam ediyor.

Esas Oğlan adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hadise, radikal bir karar alarak saçlarını bakır tonlarına boyatmıştı. Hayranları bakır olan saçlarının rengini sarıya çevirmesini istiyordu. Popçu baskılara dayanamadı. Saçlarını yine sarıya boyattı.

Tekrar sarı saçlarına dönen Hadise, aynı zamanda Instagram'da peş peşe paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

Uzun süredir sarı olarak kullandığı saçlarını bakır tonlarına boyatan Hadise'nin yeni halini Belçika'daki kuaförü paylaşmıştı.

Son röportajında saçlarını boyatmak için Belçika'ya uçtuğunu "17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum" sözleriyle açıklayan Hadise'nin yeni imajı takipçilerini ikiye bölmüştü.

Kimleri Hadise'ye yeni saçlarını çok yakıştırırken; bazı hayranları da sarı renge geri dönmesi gerektiğini ifade etmişti.