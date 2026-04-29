Hakan Peker’den nostaljik kare: “Karşınızda 20 yaşındaki ben”

Türk pop müziğinin uzun soluklu kariyerlerinden birine sahip olan Hakan Peker, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerini geçmişe götüren bir fotoğraf paylaştı. 65 yaşındaki sanatçı, aile albümünden paylaştığı bu kareyle takipçilerini şöhret öncesi yıllarına götürerek nostaljik bir paylaşımda bulundu.





Kariyerinde "Ateşini Yolla", "Bir Efsane" ve "Karam" gibi pek çok hit şarkıya imza atan Peker, paylaştığı fotoğrafta ailesiyle birlikte görülüyor. Sanatçı, henüz 20 yaşındayken dayısı ve enişteleriyle çekilen bu fotoğrafı, "20 yaşındayım" notuyla yayınladı.



Şu an 65 yaşında olan Hakan Peker’in yaklaşık 45 yıl öncesine ait olan bu karesi, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Sanatçının takipçileri, yıllar içerisindeki değişimine dair pek çok yorumda bulundu.