Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yıllarını kutladı: En sevdiğim tüm anılarım seninle

Son olarak "Bambaşka Biri" dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden, zaman zaman birlikte verdikleri pozları takipçileriyle paylaşan ünlü çift, ilişkilerinin birinci yılını kutladı.

"Sevdiğim tüm anılarım seninle..."

Çiftin dün 1'inci yılları doldu. Birlikte Kuzey Işıkları'na gittikleri andan karelerini paylaşan oyuncu, şu notu ekledi:

"En sevdiğim tüm anılarım seninle. Daha fazlasını yapmak için sabırsızlanıyorum."

"İyi ki doğdun aşkım"

Hakan Sabancı, geçtiğimiz gün 30 yaşına basan Hande Erçel'in doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım" notuyla kutlamıştı.

Öte yandan Erçel ile Sabancı, birkaç ay önce kural bozmuş ve sosyal medya hesaplarından ilk kez fotoğraf paylaşmıştı. Coldplay konserine giden ikiliden Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'ya sarıldığı kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.