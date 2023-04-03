Hande Erçel'in Milano pozlarına beğeni yağdı
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel, İtalya'da verdiği pozlarla yine adından söz ettirmeyi başardı.
Bir markanın davetlisi olarak İtalya'nın Milano kentine giden Hande Erçel, şehrin sokaklarında ve davet esnasında çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan ünlü oyuncu binlerce yorum aldı.
DERİN SIRT DEKOLTELİ TULUM ÇOK BEĞENİLDİ
Erçel'in Milano sokaklarında derin sırt dekolteli siyah tulumuyla verdiği pozları üç milyona yakın beğeni ve binlerce yorum aldı. Ünlü oyuncunun Instagram hesabında 3o milyon takipçisi bulunuyor.
INSTAGRAM'DA HANDE ERÇEL
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