Hande Erçel'in Milano pozlarına beğeni yağdı

Bir markanın davetlisi olarak İtalya'nın Milano kentine giden Hande Erçel, şehrin sokaklarında ve davet esnasında çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan ünlü oyuncu binlerce yorum aldı.

DERİN SIRT DEKOLTELİ TULUM ÇOK BEĞENİLDİ

Erçel'in Milano sokaklarında derin sırt dekolteli siyah tulumuyla verdiği pozları üç milyona yakın beğeni ve binlerce yorum aldı. Ünlü oyuncunun Instagram hesabında 3o milyon takipçisi bulunuyor.

INSTAGRAM'DA HANDE ERÇEL