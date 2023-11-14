Hande Soral eşi İsmail Demirci’nin doğum gününü bu sözlerle kutladı

2015 tarihinde aşk yaşamaya başlayan Hande Soral ve İsmail Demirci, 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftimiz geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucaklarına alarak mutluluklarına mutluluk kattı.

"İyi ki doğdun sevgilim"

Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Demirci, 39 yaşına bastı. Soral da eşinin doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

Soral, eşiyle birlikte olduğu bir pozunu “İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.