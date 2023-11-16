Hande Subaşı: Bir çocuğa bakacağıma 10 köpeğe bakabilirim

Son olarak 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan Hande Subaşı köpeği ile ilgili gelen sorulara, "Çocuk gibiler, yıllardır alıştım artık ama çocuk sahibi olmak kadar zor değil" dedi. Çocuk sahibi olmaya mesafeli yaklaşan oyuncu, açıklamasıyla şaşırttı.

'EKRANLARI ÖZLEDİM'

Subaşı televizyon projesiyle ilgili, "Bazı görüşmeler yapıyorum ama henüz anlaşma aşamasına geldiğim bir şey yok. Ekranları özledim. Yoğun çalışınca şikayetçi oluyorsun ama bir iş olmayınca da özlüyorum. Maalesef öyle bir sektör" dedi.

'BİR ÇOCUĞA BAKACAĞIMA 10 KÖPEĞE BAKABİLİRİM'

Köpeği ile ilgili gelen sorulara oyuncu "Çocuk gibiler, yıllardır alıştım artık ama çocuk sahibi olmak kadar zor değil. Bir çocuğa bakacağıma 10 tane köpeğe bakabilirim. Etrafımda gördüklerim ve dinlediklerim çocuk olayına biraz mesafeli yaklaşmama neden oldu. Bir de genç yaşlarda cesaret edilebilecek bir şey bence. Yaş aldıkça insanın aklı başına geliyor. Büyük konuşmak istemiyorum ama çocuk planım yok hayatımda" dedi.