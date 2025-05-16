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Güzide Duran ve Çağla Şıkel yıllar sonra buluştu! Son hallerine "Yıllar teğet geçmiş" yorumları yapıldı
Defilelerin usta iki mankeni Çağla Şıkel ve Güzide Duran, yıllar sonra Çağla Şıkel’in programında bir araya geldi. Son hallerine "yıllar teğet geçmiş" yorumları yapıldı.
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Podyumların usta isimleri Çağla Şıkel ve Güzide Duran bir dönemin en popüler iki mankeniydi. Güzide Duran ve Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Hakan Yıldırım’ın defilesini izleyenler arasındaydı. İki eski dost sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirmişti.
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Bugün ise Duran, Çağla Şıkel’ın NOW ekranlarındaki programına katıldı. İkili birlikte poz verdiler.
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20 yılı aşkın süredir podyumlarda yer alan Çağla Şıkel ve Güzide Duran'ın geçen yıllara rağmen güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmemesi dikkat çekti.
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İkilinin yıllar sonra bir araya gelmiş hallerine yorum yağdı. Görenler "Yıllar teğet geçmiş", "Eski mankenlerde ne var, hepsi çok iyi duruyor", 'İnsan hiç mi değişmez' yorumlarında bulundu.