Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'tan 'tatil bitmesin' paylaşımları

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisinde başrol oynayan Hazal Subaşı, uzun süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak aşk ünlü çift, yaz sezonunu birlikte açtı.

Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'un tatil rotası ise Yunanistan ve Alaçatı oldu. Yorgunluk atan ve deniz, kum, güneşin tadını çıkaran ünlü çiftin tatildeki keyifli anlarını Hazal Subaşı paylaştı.

"TATİL HİÇ BİTMESİN"

Subaşı, sevgilisiyle verdiği pozları "Tatil bitmesin dumpı" notuyla yayınladı.