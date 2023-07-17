Hazar Ergüçlü ile sevgilisi Kutay Soyocak'tan mutluluk pozu

Beş yıllık aşkı Onur Ünlü ile Aralık 2022'de ayrılan Hazar Ergüçlü, bir süre önce de müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir ilişkiye başladı. Sosyal medyadan aşklarını ilan eden ikilinin mutluluk pozu, kısa sürede gündem olmuştu.

YENİ POZ

Ünlü çiftten son olarak yeni bir paylaşım geldi. 31 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabından peş peşe yayınladığı fotoğraflarının arasında sevgilisi ile bir karesine de yer verdi.

Birlikte çekilen pozlarına kayıtsız kalamayarak 3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan Ergüçlü, takipçilerinden büyük ilgi gördü.