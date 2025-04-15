Hera Aslan, kısmi yüz felci geçirdiğini açıkladı

Yaklaşık 7 yıldır aranjör Ozan Doğulu ile aşk yaşayan şarkıcı Hera Aslan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

'YÜZÜMÜN SAĞ BÖLÜMÜNDE HİSSİZLİK BAŞLADI'

Ünlü şarkıcı, "Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmi yüz felci geçirdim." açıklamasında bulundu.

'BEYİN DAMARIMDAN BİRİNDE SIZINTI YA DA ZEDELENME KAYNAKLI'

"Doktor, beyin damarımdan birinde sızıntı ya da zedelenme kaynaklı olduğunu söyledi. Ardından kortizon tedavileriyle bir süre sonra toparladım. Üzerine eklenen bağırsak ve mide problemlerim var, onlarla uğraşıyorum. Çok şükür daha iyiyim. 10 gün sonra başka testlerimin sonuçları çıkacak, inşallah mis gibi sağlıklı günlerime kavuşacağım. Dualarınızı hissediyorum. Sizi çok seviyorum."