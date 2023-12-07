Hilal Altınbilek'in acı günü

Son olarak FOX ekranlarında 'Şahane Hayatım' dizisinde oynayan oyuncu Hilal Altınbilek, baba acısıyla sarsıldı. Altınbilek'i bu zor gününde dostları yalnız bırakmadı.

Altınbilek için Kilyos Merkez Erdoğan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Oyuncu, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazede Kerem Alışık, Kerem Çatay ve Onur Tuna gibi ünlü isimler Altınbilek'i yalnız bırakmadı. Özdemir Altınbilek’in cenazesi Kilyos Yolu Mezarlığı'na defnedildi.