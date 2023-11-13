"Hudutsuz Sevda" dizisinin kadrosuna yeni isim katılıyor

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı Hudutsuz Sevda Perşembe akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dizisinin kadrosuna iddialı bir isim katılıyor.

Cemal Hünal kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre MedYapım’ın imza attığı dizide her hafta heyecanın dozu artıyor. İntikam peşinde koşan Halil İbrahim’in etkileyici hikâyesini konu olan dizinin kadrosuna son olarak Cemal Hünal katıldı.

Hünal dizide “Kaya Marten” karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu Zeynep Leto’nun (Miray Daner) kuzeni olarak hikâyeye dahil olacak.