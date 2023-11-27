İbrahim Selim ile Daye Ay nişanlandı

Sevilen sunucu ve şovmen İbrahim Selim'in üç ay önce Daye Ay ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Selim ile Ay, evlilik yolunda ilk adımı attı.

“ARADA BAZI ANLAR DA YAŞANIYOR”

Selim nişanlandığını Instagram hesabından “E yani hep çalışmıyoruz, arada bazı anlar da yaşanıyor” notuyla duyurdu.

Objektif karşısında alyanslarıyla poz veren İbrahim Selim ile Daye Ay'a tebrik mesajları yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör İbrahim Selim (@ibrahimselim)'in paylaştığı bir gönderi

Uzun zamandır dijitalde yayınlanan işlerde rol alan ve aynı zamanda YouTube programında ünlü isimleri ağırlayan İbrahim Selim, ekranlara döndü. Başarılı sunucu ve oyuncu, Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu oldu.